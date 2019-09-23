В YouTube Music появились еженедельно обновляемые списки рекомендованного контента Discover Mix





Компания Google работает над тем, чтобы внедрить в сервис YouTube Music новые автоматические списки воспроизведения Discover Mix. Некоторые пользователи Reddit уже выявили эту функцию, но пока что она доступна не всем.

Идея Discover Mix во многом похожа на Discover Weekly в сервисе Spotify. Данная функция призвана помочь пользователям находить новые песни и исполнителей в соответствии с его вкусом и историей прослушивания. Обновление подборки происходит еженедельно по средам. Список воспроизведения содержит 49 композиций и имеет неоновый логотип в стиле ретро, ​​очень похожий на New Release Mix в YouTube Music.

Как отмечают пользователи в Reddit, алгоритмы подбирают музыку в список рекомендованного контента достаточно хорошо. В основном в подборку попадают композиции часто прослушиваемых исполнителей, при этом большинство из этих композиций являются новыми для пользователя. Кроме того, из 49 предложенных композиций большинство понравились пользователю, и он добавил в свою библиотеку 32 из них.

Источник: Engadget