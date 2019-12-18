В YouTube Music появились персонализированные списки воспроизведения, доступные для всех пользователей





Новые персонализированные списки воспроизведения в сервисе YouTube Music теперь стали доступны пользователям по всему миру. Теперь пользователи имеют доступ к спискам Discover Mix, New Release Mix и Your Mix. Эти списки позволят слушать любимые композиции и находить новую музыку в соответствии с предпочтениями пользователя.

Несколько месяцев назад в приложении YouTube Music появился список воспроизведения Discover Mix, но тогда сервис не стал делиться подробностями по наполнению этого плейлиста. Теперь же стало известно, что Discover Mix будет включать 50 композиций, а каждую среду его планируется обновлять. В список войдут песни новых исполнителей, которых пользователь ранее слышал, а также менее известные композиции любимых музыкантов.

Список New Release Mix включает новые композиции любых исполнителей пользователя, а также песни других исполнителей, которые, по мнению алгоритмов YouTube, могут ему понравиться конкретному пользователю с учётом его вкусов и предпочтений. Большинство новых песен попадет в список по пятницам, но возможны выходы новых композиций и в середине недели.

Наконец, список Your Mix будет содержать песни хорошо знакомых пользователю исполнителей, а также несколько композиций и исполнителей, которые, возможно, пользователь не слышали раньше. В YouTube сообщают, что небольшие регулярные обновления не дадут списку устареть. Также отмечается, что это «только начало еще более персонализированного YouTube Music».

Источник: Engadget