Вакансия на ITC.ua: автор статей о технологиях и обзоров гаджетов

Редакция ITC.ua ищет в команду автора-универсала. Его задачей будет написание статей и материалов разного направления: обзоры гаджетов, переводы иностранных обзоров, написание собственных аналитических и других материалов на тему технологий, подборок и т.д. В неделю таких материалов нужно публиковать 3-5 штук.

Вы наш человек, если:

у вас есть опыт написания текстов для IT-медиа или блога (примеры материалов, которые мы публикуем, можно найти на сайте);

вы следите за новостями индустрии в Украине и мире;

вы интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;

у вас легкое перо, вы не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

самостоятельно искать и предлагать темы материалов и обзоров редактору;

писать те статьи, которые дал редактор;

еженедельно писать 3-5 материалов (зависит от объема).

Ваш идеальный бэкграунд

От двух лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.

У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.

Вы прекрасно знаете украинский и русский языки, понимаете и можете адаптировать технический текст с английского.

Вы системно мыслите, можете отделить главное от второстепенного.

Вам нравится разбираться в новых темах, вы умеете задавать правильные вопросы себе и спикерам, можете сделать разносторонний сюжет.

Что мы предлагаем штатным авторам

График работы: обычный полный рабочий день в рабочие дни с понедельника по пятницу. Людей на частичную занятость мы не рассматриваем.

Мы платим по-белому, в том числе платим налоги за членов команды, отпуск — 24 календарных дня в год, больничные.

Работа удаленная

Интересные и разнообразные задачи, которые вы будете делать с командой талантливых, дружелюбных и влюбленных в свою работу людей.

Важно! Штатную работу у нас нельзя совмещать с работой где-нибудь еще или фрилансом!

Отправить резюме на вакансию можно на этот адрес.