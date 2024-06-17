Новости Новости 17.06.2024 в 12:16 comment views icon

Вакансия на ITC.ua: автор новостей

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Вакансия на ITC.ua: автор новостей

Ищем в команду ITC.ua автора новостей — человека, который стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта о технологиях с неравнодушной и активной аудиторией, и способен писать о сложных вещах простым и понятным языком (это самое главное и самое трудное в работе). Если есть то, в чем разбираетесь лучше всего (например, игры или авто), это только плюс.

Вы наш человек, если:

  • у вас есть опыт написания текстов для IT-медиа или блога (примеры материалов, которые мы публикуем, можно найти на сайте);
  • следите за новостями индустрии в Украине и мире;
  • интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;
  • у вас легкое перо, вы не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

  • Мониторинг ленты новостей и поиск интересных информационных поводов;
  • Написание и публикация новостей для сайта (6-7 в день) — быстро, грамотно и по существу;
  • Возможна сверхурочная работа — в дни больших презентаций (Apple, Google и т.д.).

Ваш идеальный бэкграунд:

  • От 2-х лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.
  • У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.
  • Прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать даже пресный технический текст с английского.
  • Работаете быстро и сосредоточенно.

Что мы предлагаем штатным авторам:

  • График работы: обычный полный рабочий день с понедельника по пятницу. Людей на частичную занятость мы не рассматриваем.
  • Мы платим «по-белому», в том числе платим налоги за членов команды, отпуск — 24 календарных дня в год, больничные.
  • Работа отдаленная.
  • Интересные и разнообразные задачи в команде с творческими людьми.
  • Зарплата — по результатам собеседования
  • Важно! Штатную работу у нас нельзя совмещать с работой где-то еще или фрилансом.

Резюме с примерами текстов отправляйте по адресу: [email protected]


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