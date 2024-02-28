Новости Новости 28.02.2024 в 14:15 comment views icon

Вакансия на ITC.ua: внештатный автор обзоров автомобилей

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Вакансия на ITC.ua: внештатный автор обзоров автомобилей

Ищем в команду внештатного автора обзоров и статей на автомобильную тематику. Нужен человек, который искренне увлекается автомобилями, умеет писать интересные тексты в разных форматах (прежде всего обзоры), и горит желанием это делать на крупнейшем украинском сайте об IT с наиболее неравнодушной и активной аудиторией.

Автору нужно будет делать 4-5 тест-драйвов в месяц, предлагать темы и автоновинки на обзоры, самостоятельно договариваться с автосалонами, фотографировать машины, оформлять материал на сайте.

Вы наш человек, если:

  • у вас есть опыт написания текстов и обзоров автомобилей для профильного медиа или блога (примеры материалов, которые мы публикуем, можно найти на сайте);
  • вы следите за новостями индустрии в Украине и мире;
  • вы интересуетесь соответствующими темами, умеете писать просто о сложном;
  • у вас легкое перо, вы не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Ваш идеальный бэкграунд:

  • От двух лет работы журналистом в профильных медиа, или ведения личного/корпоративного блога.
  • У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.
  • Вы прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать технический текст с английского.
  • Вы системно мыслите, можете отделить главное от второстепенного.

Отправить резюме на вакансию можно в Telegram или на этот адрес электронной почты.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


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