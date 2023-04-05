Вакансия на ITC.ua: автор обзоров гаджетов и статей о технологиях

Редакция ITC.ua ищет в команду внештатного автора обзоров и статей. Его задачей будет написание статей и материалов разного направления: собственноручно сделанных обзоров гаджетов, переводов иностранных обзоров, написание аналитических и других материалов на тему технологий, подборки и т. д.
Вы наш человек, если:
- у вас есть опыт написания текстов и обзоров устройств для IT-медиа или блога (примеры публикуемых материалов можно найти на сайте);
- вы следите за новостями индустрии в Украине и мире;
- вы интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;
- у вас легкое перо, вы не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.
Чем вы будете заниматься:
- самостоятельно искать и предлагать темы материалов и обзоров редактору;
- писать статьи по темам, которые дал редактор;
- делать для обзоров собственные фотографии хорошего качества;
- объем работы может быть разным в зависимости от недели или месяца.
Ваш идеальный бэкграунд:
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- От двух лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.
- У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.
- Вы прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать технический текст с английского.
- Вы системно мыслите, можете отделить главное от второстепенного.
- Вам нравится разбираться в новых темах, вы умеете задавать правильные вопросы себе и спикерам, можете сделать разносторонний сюжет.
Отправить резюме на вакансию можно на эту электронную почту или в Telegram.