Вакансия на ITC.ua: автор обзоров гаджетов и статей о технологиях

Редакция ITC.ua ищет в команду внештатного автора обзоров и статей. Его задачей будет написание статей и материалов разного направления: собственноручно сделанных обзоров гаджетов, переводов иностранных обзоров, написание аналитических и других материалов на тему технологий, подборки и т. д.

Вы наш человек, если:

у вас есть опыт написания текстов и обзоров устройств для IT-медиа или блога (примеры публикуемых материалов можно найти на сайте);

вы следите за новостями индустрии в Украине и мире;

вы интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;

у вас легкое перо, вы не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

самостоятельно искать и предлагать темы материалов и обзоров редактору;

писать статьи по темам, которые дал редактор;

делать для обзоров собственные фотографии хорошего качества;

объем работы может быть разным в зависимости от недели или месяца.

Ваш идеальный бэкграунд:

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От двух лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.

У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.

Вы прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать технический текст с английского.

Вы системно мыслите, можете отделить главное от второстепенного.

Вам нравится разбираться в новых темах, вы умеете задавать правильные вопросы себе и спикерам, можете сделать разносторонний сюжет.

Отправить резюме на вакансию можно на эту электронную почту или в Telegram.