Новости Новости 05.04.2023 в 14:23

Вакансия на ITC.ua: автор обзоров гаджетов и статей о технологиях

Вакансия на ITC.ua: автор обзоров гаджетов и статей о технологиях

Редакция ITC.ua ищет в команду внештатного автора обзоров и статей. Его задачей будет написание статей и материалов разного направления: собственноручно сделанных обзоров гаджетов, переводов иностранных обзоров, написание аналитических и других материалов на тему технологий, подборки и т. д.

QA Manual.
Українською. Українською!
Хочу!

Вы наш человек, если:

  • у вас есть опыт написания текстов и обзоров устройств для IT-медиа или блога (примеры публикуемых материалов можно найти на сайте);
  • вы следите за новостями индустрии в Украине и мире;
  • вы интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;
  • у вас легкое перо, вы не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

  • самостоятельно искать и предлагать темы материалов и обзоров редактору;
  • писать статьи по темам, которые дал редактор;
  • делать для обзоров собственные фотографии хорошего качества;
  • объем работы может быть разным в зависимости от недели или месяца.

Ваш идеальный бэкграунд:

Курс
Комерційний аудіопродакшн
Хочеш створювати саунд-дизайн, аудіобрендинг та джингли?
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man
  • От двух лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.
  • У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.
  • Вы прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать технический текст с английского.
  • Вы системно мыслите, можете отделить главное от второстепенного.
  • Вам нравится разбираться в новых темах, вы умеете задавать правильные вопросы себе и спикерам, можете сделать разносторонний сюжет.

Отправить резюме на вакансию можно на эту электронную почту или в Telegram.


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