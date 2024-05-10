Вакансия на ITC.ua: внештатный автор видеообзоров техники

Ищем в команду ITC.ua внештатного автора видеообзоров технических новинок — человека, который искренне увлекается современными технологиями и стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта об IT с неравнодушной и активной аудиторией.

Главные требования: осведомленность в технических нюансах и терминологии, навыки работы в кадре и видеомонтажа, а также идеальное владение украинским языком и соблюдение дедлайнов.

Со своей стороны предлагаем работу в дружной команде, интересные задачи и достойное денежное вознаграждение.

Узнать о деталях сотрудничества и отправить свое резюме можно по адресу — [email protected].