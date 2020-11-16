Вакцина от коронавируса Moderna на завершающей фазе исследований показывает эффективность 94,5%

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16 ноября американская компания Moderna выпустила пресс-релиз, отчитавшись о предварительных результатах третьего этапа испытаний разрабатываемой ею кандидатной коронавирусной вакцины, mRNA-1273. По словам разработчиков, среди участников испытаний, получивших инъекции, ковид случался на 94,5% реже по сравнению с теми, кому давали плацебо.

mRNA-1273 — это вакцина на основе , как и вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Напомним, на прошлой неделе компании Pfizer и BioNTech первыми отчитались о предварительных результатах третьего этапа испытаний, заявив эффективность собственной вакцины на уровне 90%. Механизм действия таких вакцин основан на рибонуклеиновой кислоте — синтетический фрагмент генома коронавируса, помещенный в защитную оболочку, после попадания в клетки организма человека становится «шаблоном» для синтеза вирусных белков-антигенов, способных вызвать иммунный ответ и обеспечить защиту при последующем контакте с вирусом.

Всего в исследовании Phase 3 COVE приняли участие 30 000 добровольцев. Это были взрослые жители США в возрасте от 18 до 55 лет, которые получали две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней. Как и в случае BNT162b2, нынешняя оценка эффективности mRNA-1273 основана на промежуточном анализе — к настоящему моменту было зафиксировало 95 случаев заболевания ковидом среди участников исследования.

В отличие от Pfizer и BioNTech, Moderna в своем пресс-релизе уточнила, как именно они распределились по группам: 90 случаев заболевания в группе плацебо, и всего пять случаев — в группе вакцинированных. Следовательно, эффективность вакцины составляет 94,5% (p <0.0001). И это даже выше, чем у BNT162b2.

Действие вакцины при этом вызывало у многих испытуемых разного побочные эффекты. Среди самых распространенных:

боль в месте инъекции — 2,7%

головная боль — 4,5%

боль в мышцах — 8,9%;

боль в суставах — 5,2%;

покраснение в месте инъекции — 2%;

слабость — 9,7%.

То есть, каких-либо серьезных побочных эффектов ни у кого из добровольцев не наблюдалось.

Для окончательных результатов придется дождаться 151 случая, после чего Moderna направит полный отчет в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США, запросив разрешение на использование ее вакцины в чрезвычайных ситуациях (EUA). Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Moderna также планирует подавать заявку на сертификацию препарата в Европе.

В Moderna также заявили, что до конца 2020 года готовы поставить 20 миллионов доз вакцины, а в течение следующего года — от 500 млн до 1 млрд доз.

Третья фазу испытаний сейчас проходит сразу нескольких вакцин по всему миру — удобно следить за прогрессом в реальном времени можно, например, здесь или здесь.