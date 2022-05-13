«Вчасно.POS» и SmartTouch — системы учета и автоматизации торговли — прекращают работу с 15 мая

С 15 мая системы учета для розничной торговли и заведений SmartTouch и Вчасно.POS перестанут работать. Их владелец – EVO (другие проекты – Prom.ua, Kabanchik.ua и Shafa.ua) – не оставил клиентам этих систем никаких других альтернатив, кроме конкурентного решения Poster. Сообщается, что услугами закрываемых сервисов пользовались более 500 клиентов в Украине.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

В EVO объяснили, что закрывают SmartTouch и «Вчасно.POS», чтобы сосредоточить ресурсы на развитии другого программного продукта – «Вчасно.Касса». По словам руководительницы сервиса Екатерины Марусовской, «Вчасно.Каса» имеет более сильную экспертизу и способен принести предпринимателям больше пользы.

В EVO называют Poster лучшим кандидатом на замену своим решением, поскольку конкурент разделяет их ценности — поддерживает работу украинского бизнеса и остановил сотрудничество со страной-агрессором. Также EVO договорилась с Poster о специальных условиях перехода для своих клиентов.

Так, чтобы максимально упростить переход, в Poster разработали автоматический перенос меню и ввели специальные условия и льготный период. К примеру, клиенты SmartTouch и «Вчасно.POS» смогут воспользоваться скидкой в ​​33% на все тарифы Poster до 1 ноября 2022 года включительно. Кроме того, весь предоплаченный период, которым клиенты SmartTouch и Вчасно.POS не успели воспользоваться, полностью и без дополнительной оплаты перенесется в Poster.