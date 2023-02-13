Веб-камера с функциями компьютера: мини-ПК Minisforum Mars MC560 размером 15 см оснащен камерой 2,5K/30Hz HDR и всем необходимым для видеоконференций

Особенности мини-ПК Minisforum Mars MC560 – необычайная компактность и полная готовность к видеоконференциям. Новая модель получила процессор AMD Ryzen 5 5 5625U с 6 ядрами, обрабатывающими 12 потоков. Базовая тактовая частота составляет 2,3 ГГц и может быть увеличена до 4,3 ГГц. Это мини-ПК включает всё необходимое для видеоконференций: здесь есть качественная камера, микрофон и динамики для громкой связи. Его размеры – всего 107×69 x153 мм.

Основная особенность компьютера – веб-камера с разрешением 2,[email protected], поддержкой HDR и углом обзора 93,8°. 2,[email protected] Регулируемое основание обеспечивает изменение угла обзора на 10°.

«На борту» расположены такие разъемы:

1x HDMI 2.0 (4K при 60 Гц)

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (альтернативный DP, передача данных, PD)

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x RJ45 гигабитный Ethernet

1x комбинированный разъем 3,5 мм

вход питания постоянного тока 19 В

сброс CMOS

Видео можно наблюдать с помощью двух подключенных по HDMI и USB-C мониторов 4K/60 Гц. Компьютер в форм-факторе небольшой прямоугольной коробочки минимизирует загруженность рабочего места гаджетами и проводами.

Mars MC560 поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4-3200 и имеет слот M.2 для установки твердотельных накопителей PCIe 3.0 NVMe. Подключение Wi-Fi 6 обеспечивается предустановленной картой M.2.

По заявлению производителя, два динамика на 4 Ом/3 Вт максимально адекватно передают человеческий голос. Широконаправленный микрофон, захватывающий голос под углом 180°, использует двойной массив MEMS с независимым чипом DSP. В сочетании с технологией ИИ он может подавлять реверберацию, интеллектуально распознавать человеческий голос и устранять шум окружающей среды.

Источник: TechPowerUp