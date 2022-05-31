Minisforum показала игровой мини-ПК с CPU AMD Ryzen 9 6900HX, GPU Radeon RX 6650M и охлаждением на основе жидкого металла

Компания Minisforum продемонстрировала грядущую компактную компьютерную систему Neptune HX90G, которая разместилась в корпусе объёмом всего 2,8 литра. Особенностью этой новинки стало использование дискретной видеокарты, что является редкостью в этом сегменте ПК. Таким образом, устройство можно рассматривать в качестве компактной игровой системы.

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На выбор пользователей доступны конфигурации Neptune HX90G с различными версиями процессоров, включая AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 6900HX, а также чипы серии Intel Alder Lake. Наиболее интересной особенностью этой модели является наличие дискретной видеокарты AMD Radeon RX 6650M. Она распаяна непосредственно на печатной плате, и пользователи не смогут самостоятельно заменить её или модернизировать.

Видео также демонстрирует массивный радиатор, обеспечивающий отвод тепла от CPU и GPU, дополненный двумя вентиляторами. Система охлаждения включает 7 медных тепловых трубок, 4 из которых выделены для нужд видеочипа. По данным производителя, кулер способен отводить тепло от CPU и GPU, не допуская снижения производительности при 100% нагрузке. В данном случае это означает до 50 Вт и 100 Вт соответственно. Устройство будет поставляться с блоком питания мощностью 260 Вт. Что ещё интересно, Minisforum подтвердила в видео, что жидкий металл будет наноситься как на GPU, так и на CPU. Хотя обычно видеочипы, особенно недорогие графические процессоры, такие как Navi 23, не используются с жидким металлом.

Информация о сроках начала продаж и цене компактного ПК Minisforum Neptune HX90G пока не сообщается.

Источник: videocardz