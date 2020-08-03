Virgin Galactic представила концепт сверхзвукового самолёта, способного достигать скорости 3 Маха

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Компания Virgin Galactic представила проект предлагаемого сверхзвукового реактивного самолёта, который отличается высокой скоростью полёта. Компания утверждает, что окончательная версия самолёта может перевозить от 9 до 19 пассажиров и достигать скорости 3 Маха (около 3700 км/ч).

Основным направлением деятельности Virgin Galactic является бизнес в области космического туризма. Компания намерена выводить на орбиту Земли туристов, которые согласны будут заплатить немалые деньги ($250 тыс.) за непродолжительное пребывание в условиях микрогравитации и возможность взглянуть на Землю с большой высоты. Недавно компания показала интерьер своего туристического космического корабля.

Вместе с тем, в течение многих лет Virgin Galactic также заявляла о заинтересованности в использовании своих космических технологий для развития высокоскоростных путешествий. Идея заключается в использовании суборбитальных ракет для перемещения людей из одной точки Земли в другую за гораздо меньшее время, чем в обычном самолёте. Но в последнее время речь уже идёт об использовании для этих целей не суборбитальных ракет, а сверхзвуковых самолётов.

В мае этого года Virgin Galactic заявила, что она получила некоторую помощь от NASA в сфере разработки сверхзвуковых самолётов. Космическое агентство имеет многолетний опыт в разработке технологий сверхзвуковых транспортных средств. Компания теперь говорит, что благодаря помощи NASA процесс разработки проекта сверхзвукового самолёта прошёл этап проверки концепции миссии. Это означает, что «концепция дизайна может соответствовать требованиям и целям миссии высокого уровня». И компания поделилась рендерами и некоторыми деталями такого предлагаемого самолёта.

По задумке, самолёт сможет летать на высоте 60 тыс. футов (около 18,3 км). В компании также заявляют, что он «поможет проложить путь к использованию современного экологически чистого авиационного топлива». Кабина самолёта рассчитана на места бизнес-класса и первого класса. Также задумана возможность реализации индивидуальных планов салона.

Одновременно Virgin Galactic заявила о партнёрстве с Rolls-Royce с целью разработки двигателя, необходимого для такого самолёта. Компании подписали необязательный меморандум о взаимопонимании для работы в данном направлении.

Virgin Galactic пока не уточняет, как долго будет проходить процесс разработки самолёта и предполагаемых сроков тестовых полётов.

Источник: The Verge