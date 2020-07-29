Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля

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Компания Virgin Galactic продолжает подготовку к отправке космических туристов на орбиту Земли. И теперь компания устроила виртуальную прогулку по кабине космического корабля, продемонстрировав кресла, иллюминаторы и другие объекты интерьера.

Космический корабль содержит шесть пассажирских кресел – по три по левому и правому борту. Они изготовлены из алюминия и углеродного волокна и крепятся к стене кабины. Перед запуском для каждого пассажира будут делать индивидуальные сидения. Всего в компании разработаны сидения четырёх размеров, а благодаря дополнительной набивке можно обеспечить индивидуальный комфорт и плотное прилегание клиента.

Сиденья расположены далеко друг от друга, между ними имеется длинный центральный проход. Задняя стенка кабины представлена большим зеркалом, которое представит пассажирами возможность увидеть себя в условиях микрогравитации. В подголовниках кресел предусмотрены щели, чтобы пассажиры с длинными волосами могли собрать их в хвост и удобно разместить.

Но самое главное для космических туристов – это вид космоса. Потому возле каждого кресла расположен большой иллюминатор. И ещё один иллюминатор расположен прямо над головой пассажира. Они снабжены небольшими поручнями, чтобы люди могли держаться за них и перемещаться в условиях микрогравитации.

Кабина способна принимать сигналы от самолёта Virgin Atlantic. Вокруг окон имеется система подсветки, которая сигнализирует о различных этапах полёта. Белый свет сигнализирует о начальном наборе высоты, оранжевый – о зажигании ракетного двигателя. В космосе огни становятся чёрными. Кроме того, в спинке кресел расположены экраны, отображающие для пассажиров каждую фазу полёта.

Особое внимание было уделено и ремням безопасности. Они состоят из пяти лент и круглой пряжки, располагающейся на груди пассажира. Открыть ремень безопасности можно простым поворотом, после чего специальный механизм уберёт ремни, чтобы они не мешали в условиях микрогравитации. Поиск ремней в случае необходимости также не должен составить проблем.

Ещё в кабине расположено 16 камер, которые обеспечат съёмку с различных ракурсов. После приземления клиенты получат в своё распоряжение отснятый материал.

Источник: The Verge