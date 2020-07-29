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Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля

Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля

Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля


Компания Virgin Galactic продолжает подготовку к отправке космических туристов на орбиту Земли. И теперь компания устроила виртуальную прогулку по кабине космического корабля, продемонстрировав кресла, иллюминаторы и другие объекты интерьера.

Космический корабль содержит шесть пассажирских кресел – по три по левому и правому борту. Они изготовлены из алюминия и углеродного волокна и крепятся к стене кабины. Перед запуском для каждого пассажира будут делать индивидуальные сидения. Всего в компании разработаны сидения четырёх размеров, а благодаря дополнительной набивке можно обеспечить индивидуальный комфорт и плотное прилегание клиента.

Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля

Сиденья расположены далеко друг от друга, между ними имеется длинный центральный проход. Задняя стенка кабины представлена большим зеркалом, которое представит пассажирами возможность увидеть себя в условиях микрогравитации. В подголовниках кресел предусмотрены щели, чтобы пассажиры с длинными волосами могли собрать их в хвост и удобно разместить.

Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля

Но самое главное для космических туристов – это вид космоса. Потому возле каждого кресла расположен большой иллюминатор. И ещё один иллюминатор расположен прямо над головой пассажира. Они снабжены небольшими поручнями, чтобы люди могли держаться за них и перемещаться в условиях микрогравитации.

Virgin Galactic показала интерьер кабины своего туристического космического корабля

Кабина способна принимать сигналы от самолёта Virgin Atlantic. Вокруг окон имеется система подсветки, которая сигнализирует о различных этапах полёта. Белый свет сигнализирует о начальном наборе высоты, оранжевый – о зажигании ракетного двигателя. В космосе огни становятся чёрными. Кроме того, в спинке кресел расположены экраны, отображающие для пассажиров каждую фазу полёта.

Особое внимание было уделено и ремням безопасности. Они состоят из пяти лент и круглой пряжки, располагающейся на груди пассажира. Открыть ремень безопасности можно простым поворотом, после чего специальный механизм уберёт ремни, чтобы они не мешали в условиях микрогравитации. Поиск ремней в случае необходимости также не должен составить проблем.

Ещё в кабине расположено 16 камер, которые обеспечат съёмку с различных ракурсов. После приземления клиенты получат в своё распоряжение отснятый материал.

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Источник: The Verge

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