Виртуальную землю в метавселенной продали за рекордные $5 млн

Аналитическая финкомпания Curzio Research приобрела 19 виртуальных участков на малоизвестной платформе метавселенной TCG World за $5 млн. В виртуальном мире планируется строительство штаб-квартиры на 12 участках размером 128х128 м и еще семи участках в два раза больше.

Для строительства был выбран азиатский регион в метавселенной.

VIP-членам компании будет предложено виртуальное общение с инвесторами, а также возможность посещать специальные онлайн-мероприятия и конференции.

«Метавселенная — это то, чем должен был быть интернет. Децентрализованное место без разрешений, где люди могут свободно создавать и владеть своим цифровым контентом». Фрэнк Курцио, основатель Curzio Research

Завершить «строительство» штаба планируется в сентябре 2022 года, сразу после официального запуска виртуального мира.

TCG World — одна из нескольких метавселенных, которые открылись в надежде на раннее внедрение этой идеи с тех пор, как Марк Цукерберг объявил о намерении создать собственную метавселенную, в которой объединятся развлечения и работа.