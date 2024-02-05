Vision Pro не поддерживает Bluetooth-мыши и старые клавиатуры Apple

Apple опубликовала новый документ поддержки Vision Pro, в котором поясняется, какие аксессуары будут, а какие нет, работать с гарнитурой. Хотя Apple заявляет, что она совместима с «большинством» Bluetooth-клавиатур, включая собственные и других производителей, Vision Pro не поддерживает Bluetooth-мыши. Хотя владельцы Vision Pro смогут использовать Apple Magic Trackpad.

Гарнитура Apple Vision Pro на днях поступила в продажу, и на момент запуска для нее доступны сотни приложений для работы и развлечений. Благодаря отслеживанию глаз и рук для точной навигации и управления мышь не обязательно нужна, но некоторым людям, вероятно, хотелось бы использовать ее для определенных задач.

Тем не менее гарнитура совместима со многими другими аксессуарами, которые имеют решающее значение для определенных задач, например с игровыми контроллерами. По заявлению Apple, «все контроллеры с обозначением MFi (Made for iPhone) работают с Apple Vision Pro. Сюда входят контроллеры Xbox, PlayStation и любые контроллеры, работающие с iPadOS».

И хотя гарнитура поддерживает Bluetooth-клавиатуры, это не распространяется на старые клавиатуры Apple. По словам Apple, ее старые модели, в которых используются съемные батареи, не будут работать с Vision Pro.

Источник: Engadget