Віталій Кличко: Днями Київ потрапить в «червону» зону карантину, завтра Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить відповідне рішення

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

“Днями Київ потрапить в «червону» зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. – Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Вже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш, як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку ми потрапимо днями”, – сказав Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

“Працюйте на округах, спілкуйтеся з людьми. Пояснюйте, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз. – Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у «червону» зону. Ми бачили, як це було нещодавно в деяких інших містах України», – зауважив Віталій Кличко.

Він нагадав, що на сьогодні 98 відсотків госпіталізованих до лікарень міста – не щеплені. І 99 відсотків летальних випадків – це не вакциновані пацієнти.

“Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими і будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!” – наголосив Віталій Кличко.

Зазначимо, що у Києві виявили за минулу добу 1192 хворих на коронавірус, 39 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 5780 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 247698. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 222, в Дарницькому – 193 та в Дніпровському районі – 128 випадків.

Захворіли минулої доби: 657 жінок віком від 18 до 92 років, 433 чоловіки віком від 18 до 94 років. А також 64 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Серед тих, хто померли: 20 жінок віком від 29 до 94 років та 19 чоловіків від 43 до 90 років.

До лікарень столиці госпіталізували 193 хворих на коронавірус та 294 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало минулої доби 232 людини. Загалом коронавірус подолали 225 328 мешканців столиці.

Джерело: КМДА