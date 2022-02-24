Віталій Кличко: Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину з 22:00 до 7:00

Віталій Кличко оголосов, що Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це — вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці.

Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.

«Дорогі кияни! Київ в умовах воєнного стану! Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Від сьогодні в столиці школи та дитячі садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури міста, залишайтесь вдома і будьте готові, в разі потреби, прослідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією, та зберігайте, будь ласка спокій», – наголосив Віталій Кличко.

Джерело: КМДА