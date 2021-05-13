Вітчизняний БПЛА «Лелека» прийнято на озброєння Збройних Сил України, серійне виробництво та постачання комплексів військовим розпочнеться вже у цьому році





Відповідно до наказу Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято безпілотний розвідувальний літаючий апарат «Лелека 100». За словами Міністра оборони України Андрія Тарана, «Лелека» — уже відомий та перевірений у бойових умовах безпілотник. Комплекс перебував в експлуатації українського війська із 2016 року, неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об’єднаних сил та зарекомендував себе позитивно.

«Сучасна війна продемонструвала перевагу застосування розвідувальних і ударних БПЛА у єдиній системі із іншими підрозділами. «Лелека» — це «очі» і «вуха» на полі бою для вирішення завдань з аеророзвідки, картографування місцевості. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу. Достеменний факт, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу. Важливо, що ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не лише на полігонах, але й у реальних бойових умовах», – наголосив Андрій Таран.

Варто відзначити, що передача даних з безпілотника «Лелека 100» відбувається у режимі реального часу, а відеотрансляція — шляхом кодування даних, що виключає можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами. Крім цього, за словами Міністра оборони, сигнал із БПЛА містить низку додаткових захисних характеристик, які суттєво підвищують здатність «Лелеки 100» не бути перехопленим засобами радіоелектронної боротьби.

Апарат стійкий до погодних умов і може виконувати завдання в умовах підвищеної хмарності та дощу, у будь-який час доби. Комплекс також може застосовуватися в умовах складної радіоефірної обстановки при застосуванні противником радіозавад та блокування систем супутникової навігації.

«Одночасно із прийняттям на озброєння, позитивно вирішено питання щодо можливості серійного виробництва «Лелеки 100» в Україні. Воно буде здійснюватися на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Очікуємо, що постачання комплексів в Збройні Сили України розпочнеться уже у цьому році. У нашому народі кажуть: «лелека – щастя в сім’ю». Сподіваюсь, цей «Лелека» порадує нашу армійську родину», — підсумував Андрій Таран.

Зазначимо, що ми розповідали про безпілотний розвідувальний літаючий апарат «Лелека 100» ще у 2017 році.

Джерело: ЗСУ