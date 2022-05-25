Владельцы Pixel 6 массово жалуются на пожелтение фирменных чехлов

Некоторые пользователи на Reddit и Amazon выражают недовольство качеством пластикового защитного чехла для Pixel 6. Жалобы в основном касаются того, что чехлы за $30 быстро желтеют, деформируются и не подходят к телефону с самого начала. Один из пользователей Reddit отметил, что его чехол деформировался вокруг кнопок и пожелтел.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Пострадавшие пользователи отметили, что пожелтение произошло менее чем через два месяца, но несколько других пользователей на Reddit и Amazon заявили, что их корпус испортился всего за две недели. Это явно ненормально, поскольку даже дешевые чехлы обесцвечиваются примерно через год. Эта усугубляется еще и тем, что Google требует 30 долларов за чехол, который обычно продается по цене 10 долларов или меньше.

Похоже, что это не первый случай, когда пластиковые корпуса Pixel быстро портятся, хотя некоторые владельцы Pixel 5a сообщали об обесцвечивании пластиковых корпусов после нескольких дней использования.

Источник: The Verge