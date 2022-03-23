Владелец OLX и Avito отказывается уходить из россии и ранее размещал объявления о поиске наемников для войны в Украине

Компания из Нидерландов Prosus (холдинг Naspers), которая владеет сайтами объявлений OLX и Avito, не собирается останавливать бизнес в стране-агрессоре. Несмотря на призывы украинских властей, в холдинге заявляют, что заботятся как об украинском, так и российском офисах.

Сотрудники украинского представительства OLX призвали Naspers уйти из россии, добавив, что никак не могут повлиять на главный офис.

Украинский бизнесмен и экс-министр Кабинета министров Украины заявил, что правительство призывает Prosus и Naspers остановить бизнес в россии, а также удалить из Avito объявления о поиске наемников для войны в Украине. Такие объявления появлялись на сервисе объявлений, где предлагали до 300 тыс. рублей и «гибкий график».

«Если еще несколько дней назад объявления были более или менее общими, то сейчас уже пошла конкретика. Ищут людей, которые «хорошо понимают правонастроенность подтекста освободительного движения» (wtf?). Возможна «дополнительная идеологическая подготовка». Дмитрий Дубилет

Сайт Avito закрыт для IP из других стран, но через российский сервер VPN можно зайти. Редакция ITC.ua проверила по поиску и не нашла подобных объявлений. Возможно, компания начала их удалять.

Ранее Дубилет обратился к Google, Meta и другим крупным рекламным площадкам мира с просьбой помочь показом бесплатной рекламы кампании по сбору средств на гуманитарные нужды Украины.