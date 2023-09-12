Владелец Nokia запускает собственный бренд смартфонов HMD

Компания HMD Global, больше всего известная, как владелец бренда Nokia с 2016 года, планирует выпускать смартфоны под своим именем.

Об этом сообщил глава компании с главным офисом в Финляндии Жан-Франсуа Барил, на своей странице в Linkedin, передает The Verge. Там говорится, что компания расширит свое портфолио с помощью нового бренда HMD, который будет сосуществовать вместе с Nokia. Также будут неожиданные и захватывающие коллаборации, но конкретных планов относительно будущих продуктов Барил не сообщил.

Компания HMD Global была специально создана после того, как Microsoft отказалась от прав на бренд Nokia в 2016 году. Смартфонный бизнес Microsoft приобрела Foxconn, а ее основатель Терри Гоу создал HMD Global, к которой собственно и перешли интеллектуальные права на легендарного производителя телефонов.