Новости Устройства 12.09.2023 в 13:59

Владелец Nokia запускает собственный бренд смартфонов HMD

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Компания HMD Global, больше всего известная, как владелец бренда Nokia с 2016 года, планирует выпускать смартфоны под своим именем.

Владелец Nokia запускает собственный бренд смартфонов HMD

Об этом сообщил глава компании с главным офисом в Финляндии Жан-Франсуа Барил, на своей странице в Linkedin, передает The Verge. Там говорится, что компания расширит свое портфолио с помощью нового бренда HMD, который будет сосуществовать вместе с Nokia. Также будут неожиданные и захватывающие коллаборации, но конкретных планов относительно будущих продуктов Барил не сообщил.

Компания HMD Global была специально создана после того, как Microsoft отказалась от прав на бренд Nokia в 2016 году. Смартфонный бизнес Microsoft приобрела Foxconn, а ее основатель Терри Гоу создал HMD Global, к которой собственно и перешли интеллектуальные права на легендарного производителя телефонов.

«Не дам Тайваню стать следующей Украиной», — основатель Foxconn будет баллотироваться в президенты Тайваня с лозунгами о «дружбе с Китаем»

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

автор

Посты
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Посты
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить