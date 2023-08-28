Основатель Foxconn (одного из производителей iPhone), 72-летний Терри Гоу заявил, что будет баллотироваться в президенты Тайваня. Кампания будет базироваться на оппозиционных прокитайских лозунгах, однако его участие способно разделить голоса оппозиции и сыграть на руку правящей партии, которая выступает за усиление связей с США под давлением Китая.

Гоу назвал себя независимым кандидатом, способным объединить разрозненные оппозиционные силы Тайваня и свергнуть господствующую Демократическую прогрессивную партию, которая усилила связи с Вашингтоном, сообщает WSJ.

Отметим, что КНР считает Тайвань своей территорией, а Тайвань — что он является последней свободной частью Китая, а материковая территория оккупирована коммунистическим режимом.

Тайваньский предприниматель со связями в политических кругах Китая считается относительным аутсайдером в политической гонке Тайваня. Опросы общественного мнения показали, что Гоу отстает от кандидатов трех самых влиятельных партий острова, хотя аналитики говорят, что его появление в качестве кандидата в президенты может подорвать поддержку дружественной Пекину Националистической партии Гоминьдан, членом которой он был.

Гоу обвинил правящую ДПП в безответственном разжигании напряженности с Пекином и увеличении опасности войны. Знакомая риторика?

Мы хотим мира, а не войны. Мы хотим единства, а не разъединения.

Сейчас соцопросы называют лидером кандидата от ДПП (Демократической прогрессивной партии) Лай Чин-тэ, действующего вице-президента Тайваня. Он с большим отрывом опережает Хоу Юй из Гоминьдана, а также Ко Вэнь-дже, бывшего мэра Тайбэя.

Хоу, Ко и Гоу выступают за менее конфронтационный подход к Китаю. А Пекин и Вашингтон воспринимают Лая как горячего сторонника независимости Тайваня, по крайней мере большего, чем нынешняя президент Тайваня Цай Ин Вэнь, которая должна уйти в отставку в следующем году из-за ограничения срока полномочий. Лай Чин-тэ выразил «непоколебимую» приверженность сохранению статус-кво между Тайванем и материковым Китаем, но настоял на том, что тайваньский народ должен иметь возможность защитить себя и свою демократическую систему.

После выбора в 2016-м первой женщины-президента, Китай усилил военное, экономическое и дипломатическое давление на Тайвань. Впрочем, оппозиционные группы обвиняют в эскалации именно Цай.

Основатель Foxconn Терри Гоу, чье состояние оценивается в 7,9 млрд долларов, также спекулирует на теме «жертва сама провоцировала маньяка», ссылаясь на возможность китайского вторжения на Тайвань после того, как Си Цзиньпин фактически поддержал россию в захватнической войне против Украины:

Не дам Тайваню стать следующей Украиной!

Часто можно услышать мнение, что вторжение россии было для Китая «репетицией» перед аннексией Тайваня, где надо было оценить реакцию НАТО и мировых лидеров на ничем не спровоцированную войну и дальнейшую оккупацию. Но «тренировка» пошла не по сценарию.

Впрочем, действия Гоу скорее вредят оппозиции, которая выступает за все хорошее и дружбу с Китаем. Он ранее был членом Гоминдан, но после того, как его отказались выдвинуть на выборы, демонстративно покинул партию, и зарегистрировался «независимым кандидатом», который распылит голоса «друзей Китая» среди граждан Тайваня. Foxconn сообщили, что Гоу отошел от руководства компанией еще в 2019 году, и она не будет участвовать в политических процессах.