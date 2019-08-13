Владелица Tesla Model 3 имплантировала себе в руку RFID из ключ-карты





Электромобиль Tesla Model 3 не использует физический ключ для открытия или включения. Вместо него для доступа к автомобилю может использоваться смартфон, автомобильный брелок или ключ-карта. Последний случай пригодится, например, когда в смартфоне села батарея или он потерялся. А чтобы избежать ситуаций, когда потеряется ключ-карта, одна владелица Tesla Model 3 имплантировала себе в запястье RFID метку из карты. И теперь она всегда может активировать свой электромобиль, просто прикоснувшись к нему рукой.

Эми ДД — инженер по программному обеспечению и самопровозглашённая «создательница вещей». В видео она объяснила, что много лет назад ей вживили RFID метку в руку, которую она использовала, чтобы открывать входную дверь своего дома или перенаправить браузер на смартфоне на свой личный сайт. Когда она оформила предварительный заказ на Tesla Model 3, то поняла, что, вероятно, может сделать что-то подобное и с картой-ключом. Однако перенести нужное ПО на существующий чип не удалось, поэтому Эми ДД решила извлечь чип из ключ-карты и внедрить его в свою руку.

Для этого она растворила ключ-карту с помощью ацетона, извлекла из неё чип и заключила его в биополимер. Затем она направилась в студию по модификации тела, чтобы вставить чип в ее предплечье. В другом видео (предупреждение, видео содержит сцены с кровью) она демонстрирует сам процесс имплантации. Она также задокументировала весь процесс на Hackaday.

Хотя Эми ДД не демонстрирует чип в руке в действии на видео (она отметила в Twitter, что её рука распухла сразу после имплантации чипа), она утверждает, что чип работает. При этом расстояние от руки до консоли составляет около дюйма (25 мм), по её словам, оно «не самое большое». Однако Эми ДД надеется, что расстояние удастся немного увеличить по мере уменьшения отёка.

Источник: The Verge