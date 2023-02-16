Внешний накопитель Western Digital My Book Duo на 44 ТБ состоит из двух HDD по 22 ТБ и стоит $1499

Western Digital представила внешнее хранилище на жестких дисках емкостью 44 ТБ. Модель My Book Duo подключается с помощью USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1 и позволяет создавать массивы RAID-0 и RAID-1 Устройство стоит примерно столько же, сколько видеокарта NVIDIA RTX 4090 – $1499,99.

Ранее продавался двухдисковый My Book Duo с объемом памяти от 16 ТБ до 36 ТБ. Новая модель включает два HDD по 22 ТБ. В ассортименте Western Digital также появилось хранилище My Book с одним накопителем емкостью 22 ТБ – по словам производителя, это самая большая емкость потребительского жесткого диска на сегодняшний день. Впрочем, WD начала продажи сетевых накопителей на 22 ТБ еще прошлым летом в виде отдельных жестких дисков.

My Book Duo емкостью 44 ТБ передает данные со скоростью до 5 Гбит/с. «Из коробки» поддерживается 256-битное аппаратное шифрование AES и защита паролем.

My Book с одним накопителем на 22 ТБ стоит $599 – примерно на 100 долларов больше, чем внутренний жесткий диск на 22 ТБ, который продает Western Digital. My Book Duo на 44 ТБ стоит $149. Они доступны для покупки и работают с Windows 10 и Windows 11, а также с macOS 11 и более поздними версиями (через драйвер NTFS), позволяя пользователям переключаться между операционными системами Microsoft и Apple без необходимости переформатирования.

Внешние жесткие диски могут быть намного медленнее, чем их твердотельные аналоги, но они компенсируют это емкостью и ценой. Наибольший внешний твердотельный накопитель WD достигает 32 ТБ и стоит $7500, хотя эта модель предназначена для профессиональных пользователей.

Одна из причин, по которой стоит купить внешний жесткий диск емкостью 44 ТБ, связана с недавним исследовательским отчетом о частоте отказов жестких дисков. Было обнаружено, что жесткие диски меньшей емкости более подвержены отказам по мере старения.

Источник: TechSpot