Закат эры HDD: поставки жестких дисков в 2022 году упали почти вдвое

Исследование, проведенное Trendfocus в 2022 год и охватывающее крупнейших поставщиков жестких дисков зафиксировало уменьшение масштаба отрасли. Все производители столкнулись с резким снижением отгрузок за последний год, а поставки Seagate и WDC сократились почти вдвое.

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Согласно этим данным, поставки жестких дисков Seagate в прошлом году упали на 43,7%, а продажи WDC были почти такими же плохими – наблюдался спад на 43% за тот же период. На начало 2022 года Toshiba не пострадала относительно других: масштабы поставок ее жестких дисков снижались на том же уровне, что и у конкурентов, при этом поставки упали на 39,3% в годовом исчислении. В целом по отрасли поставки упали на 42,5%, до 35,2-36,4 млн единиц.

В дополнение к общим рыночным тенденциям и рассмотрению состояния каждого из трех крупнейших производителей жестких дисков, рыночные аналитики отдельно рассмотрели три сегмента жестких дисков. Trendfocus считает, что самой большой проблемой для производителей жестких дисков в настоящее время является падение спроса на корпоративные облачные хранилища. Этот сегмент сократил поставки до 10-11 млн единиц в четвертом квартале 2022 года.

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Падение в сегменте 3,5-дюймовых потребительских жестких дисков не было радикальным, но не просматривалась и тенденция к восстановлению. Продавцы 3,5” HDD надеялись на рост рынка видеонаблюдения и прекращение падения потребления в четвертом квартале 2022 года, но ничего из этого не случилось.

Наконец, 2,5-дюймовые жесткие диски продемонстрировали рост на 15% четвертом квартале. Подобный отскок может быть объяснен сезоном рождественских подарков.

Также недавно был достигнут паритет цен на жесткие диски и твердотельные накопители емкостью 512 ГБ. Это следует из отчета TrendForce (не Trendfocus) трехнедельной давности, в котором сообщается, среди прочего, что 92% ноутбуков, проданных в 2022 году, имели твердотельные накопители – ожидается, что их доля вырастет до 96% в 2023 году.

Источник: Tom’s Hardware