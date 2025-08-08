Новости Игры 08.08.2025 comment views icon

Внезапно: классические слешеры Heretic и Hexen получили ремастеры с 4K и поддержкой модов

Маргарита Юзяк

Классические слешеры Heretic и Hexen неожиданно вернулись — Nightdive Studios и id Software выпустили ремастер-коллекцию на все платформы.

Во время QuakeCon 2025 без каких-либо анонсов заявили о релизе ремастер-коллекции двух классических фэнтезийных слешеров от первого лица. Обновление будет бесплатным для тех, кто имел оригинальные версии в Steam или Xbox Store. В релиз вошли улучшенные версии Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic и Hexen: Deathkings of the Dark Citadel. Вместе с классическими кампаниями, коллекция предлагает два совершенно новых эпизода:

  • Heretic: Faith Renewed
  • Hexen: Vestiges of Grandeur (созданные Nightdive и id Software — с новыми уровнями, вдохновленными оригинальными играми)

Плюс ко всему этому ремастеры поддерживают 4K при 120 кадрах в секунду и моды. Также добавлен кооперативный режим до 8 игроков на одном экране и до 16 онлайн. Еще присутствует широкоформатная поддержка, геймпады, быстрое сохранение/загрузка и новый раздел Vault — с концепт-артами и вырезанными графическими элементами из разработки 90-х.

Напомним, что в 1990-х годах обе игры были созданы студией Raven Software на модифицированном движке DOOM от id Software. В частности Heretic вышла в 1994 году, а Hexen — в 1995 году. Тайтлы сочетали слешер от первого лица в стиле Doom с элементами RPG — классами персонажей и инвентарем. Эти игры стали прорывом для студии Raven Software, которая впоследствии работала над Quake 4 и Wolfenstein (которая скоро станет сериалом) для id Software.

На данный момент Heretic + Hexen уже доступны на ПК, PlayStation, Xbox и Switch, а также входит в библиотеку Xbox Game Pass на ПК и консолях. Для тех, кто играет через облако, коллекция появится и в GeForce Now, но точная дата пока не названа.

Источник: Engadget

