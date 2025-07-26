Новости Кино 26.07.2025 comment views icon

Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»

После большого успеха сериала «Фолаут» / Fallout, компания Amazon официально запускает в работу еще одну адаптацию культовой видеоигры — на этот раз Wolfenstein. За проект отвечает продюсерская команда Лизы Джой и Джонатана Нолана (Kilter Films). Шоураннером и сценаристом назначен Патрик Сомервилл — автор мини-сериала «Станция одиннадцать» и сценарист «Оставленные». Джой, Нолан и Сомервиль также станут исполнительными продюсерами.

По данным Variety, детали сюжета держат в тайне, но уже известен официальный девиз сериала: «История уничтожения нацистов — всегда актуальна». Это хорошо передает настроение и главную тему легендарной серии. Пока актерский состав будущего сериала еще не объявляли.

Патрик Сомервилль отметил, что является фанатом Wolfenstein с детства, поэтому имеет личную заинтересованность в проекте. Производство ведется в сотрудничестве с Bethesda Softworks (владельцем прав на игру) и студией MachineGames, которая разрабатывала последние части серии.

Продюсерская студия Kilter Films Джой и Нолана больше всего известна поклонникам своими работами над сериалами «Мир Дикого Запада» и «Фолаут».

Что такое Wolfenstein?

Wolfenstein — это серия шутеров от первого лица, действие которых происходит в альтернативной истории, где нацисты победили во Второй мировой войне. В таких условиях главный герой, американский военный Уильям «B.J.» Блажкович, ведет партизанскую борьбу против тоталитарного режима. Игроки уничтожают врагов, включая печально известного Mecha-Hitler — Гитлера в механическом костюме с четырьмя пулеметами.

История серии началась еще в 1981 году с игры Castle Wolfenstein, но культовый статус она получила после релиза Wolfenstein 3D в 1992 году — одной из первых игр в жанре FPS.

Последние сюжетные части — Wolfenstein: The New Order (2014) и The New Colossus (2017) — предложили более глубокое повествование, харизматичных персонажей и зрелищный геймплей. В 2019 году вышли два побочных спин-оффа, после чего серия взяла паузу.

Даже приблизительная дата релиза сериала Wolfenstein еще не объявлена, а подбор актеров еще не начался, но уже сейчас можно уверенно сказать — Amazon делает ставку на еще одну адаптацию видеоигры. После Fallout, который получил высокие оценки зрителей и критиков, ожидания от Wolfenstein чрезвычайно высоки. Работа над вторым сезоном «Фолаут» идет полным ходом, его производство было завершено еще в мае.

Источник: gamesradar, ign, variety

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