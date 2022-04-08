Во Львове началась установка городка для переселенцев. Это 88 комфортабельных домов-контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек

Начали обустраивать первый контейнерный городок на территории Львова. По плану сюда поселятся студенты, приехавшие с мест, где продолжаются военные действия. Об этом в Facebook сообщил городской голова Андрей Садовый.

«Делаем сейчас все, чтобы эти временные дома стали для людей хотя бы на время уютным уголком. Уже скоро обустроим дома для будущих мам», — добавил он.

В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри есть все необходимое — мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка. Помощь предоставило правительство Республики Польша. В целом на территории львовской общины будет размещено несколько таких городков.

В начале апреля 18 модульных домов для временного проживания переселенцев передали Закарпатской области США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита. Одно такое сооружение стоит 18 тысяч евро. Всего в них смогут жить до 120 человек. Дома отправят в Киевскую область.