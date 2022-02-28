Vodafone надає безкоштовні мегабайти і хвилини українцям у роумінгу в Польщі

Відсьогодні усім клієнтам Vodafone Україна, які опинились у роумінгу в Польщі, при перетині кордону буде надходити SMS з пропозицією безкоштовно підключити послугу «Доступний роумінг» на 30 днів.

В рамках послуги клієнтам надаються 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери країні перебування. Перше підключення для наших абонентів буде безкоштовним. Наступні підключення послуги – 100 грн.

Для тих, хто вже знаходиться у Польщі, буде SMS-розсилка з інструкцією щодо підключення. Клієнти, які вже користуються базовими тарифами роумінгу у Польщі, можуть також зробити одне безоплатне підключення «Доступного роумінгу».