Vodafone надає безкоштовний доступ до українських ТБ-каналів та безкоштовні мегабайти і хвилини українцям у роумінгу

На випадок зникнення ТБ-сигналу, сервіс Vodafone TV дозволяє безкоштовно і без реєстрації дивитись українські канали. Зокрема, до перегляду доступні наступні канали.

UA: Перший, ICTV, 1+1, 5 канал, Новый канал, Прямий канал, Інтер, ТРК «Україна», РАДА, ТРК Київ, УкраЇна 24, Еспресо ТБ, 24, НТН, К1, Enter-фільм, UA: Культура, UA: Київ, Zoom TV, Індіго ТБ, СТБ, ТЕТ, К2, М1, Мега, Pixel, XSport, НЛО ТБ, 2+2, ПлюсПлюс.

Щоб дивитись українське ТБ на Vodafone TV, потрібно відкрити у браузері tv.vodafone.ua та обрати категорію «ТБ» в меню. Також дивитись телебачення можна через застосунок Vodafone TV. Завантажити його можна у Google Pay або Apple Pay .

Також Vodafone надає безкоштовні мегабайти і хвилини українцям у роумінгу в Румунії, Молдові, Угорщині та Польщі. При перетині кордону їм надходить SMS з пропозицією безкоштовно підключити послугу «Доступний роумінг» на 30 днів.

В рамках послуги клієнтам надаються 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери країн перебування. Перше підключення для наших абонентів буде безкоштовним. Наступні підключення послуги – 100 грн.

З 28 лютого безкоштовні пакети послуг доступні українським клієнтам, тимчасово переміщеним у Польщу. Для тих, хто вже знаходиться у цих країнах, буде SMS-розсилка з інструкцією щодо підключення. Клієнти, які вже користуються базовими тарифами роумінгу у Польщі, Румунії, Молдові та Угорщині, можуть також зробити одне безоплатне підключення «Доступного роумінгу».