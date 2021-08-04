Vodafone: Найбільше туристів до України приїжджало з Польщі та РФ, найбільш балакучі — з Британії та Туреччини, найбільш активні в інтернеті — з США та Ізраїлю
Оператор мобільного зв’язку Vodafone проаналізував статистику користування послугами гостьового роумінгу у мережі Vodafone в Україні. Таким чином вдалося дізнатися чимало цікавої інформації про іноземних туристів, що приїжджають до нашої країни.
Так, найбільше відвідувачів до України в липні 2021 року приїжджало з Польщі та РФ, що пояснюється географічною близькістю. До Топ-5 також увійшли Нідерланди, Чехія та Естонія.
Найбільш охочими до розмов виявились туристи з Великобританії та Туреччини. Разом з відвідувачами з Польщі, Чехії та РФ вони генерують найбільше розмов серед туристів з-за кордону.
А найбільш активними дата-користувачами серед іноземних користувачів мережі Vodafone виявились гості з США та Ізраїлю.
Аналітики Vodafone також відзначили стабільність туристичних потоків з названих країн – за останній рік Топ-5 практично не змінились. Варто відзначити тренд зростання кількості гостей з Саудівської Аравії. Громадяни з цієї країни поки не потрапили до Топ-5 за чисельністю в Україні, разом з цим, їхня кількість збільшилась учетверо у порівнянні з минулим літом.
Зазначимо. що за даними КМДА з початку 2021 року тільки Київ відвідали понад 300 тисяч іноземних та понад 500 тисяч внутрішніх туристів.
Джерело: Vodafone Україна