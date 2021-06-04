Vodafone презентував «кольоровий» рейтинг користування месенджерами та соцмережами у різних куточках України





Компанія Vodafone склала рейтинг використання мессенджерів та соціальних мереж в містах і областях України за перші 5 місяців 2021 року, надавши кожному регіону кольоровий статус – під колір значка сервісу, яким найактивніше користуються клієнти.

Кольори, відповідні популярним соціальним мережам і мессенджерам:

Viber – фіолетовий;

WhatsApp – зелений;

Telegram – блакитний;

Instagram – вишневий;

Facebook – синій;

YouTube – червоний (включаючи YouTube Music);

TikTok – чорний;

Likee – рожевий;

Snapchat – жовтий.

Зазначимо, що у порівнянні з аналогічним рейтингом минулого року показники середнього місячного питомого об’єму трафіку на одного користувача (МБ/люд) дещо зменшилися, що обумовлено «розмиттям» статистики через загальне зростання кількості користувачів усіх вказаних сервісів.

Синій колір, з найбільшим трафіком Facebook (1037 МБ/люд), отримала Чернігівська область. Її сусіди, Житомирська і Черкаська отримали відповідно червоний та рожевий кольорові коди, досягши найбільших серед областей показників середнього місячного питомого об’єму трафіку у YouTube (3839 МБ/люд) та Likee (767 МБ/люд).

Чемпіоном з TikTok стала «чорна» Вінницька область, яка продемонструвала показник трафіку 2112 МБ/люд. Найбільший трафік Telegram (844 МБ/люд) створювали жителі «блакитної» Хмельницької області.

Як і торік, фіолетовою та зеленою стали Одеська та Херсонська області з показниками Viber (118 МБ/люд) та Whatsapp (98 МБ/люд) відповідно. Найактивніші користувачі Instagram й досі проживають у «вишневій» Рівненській області і створюють трафік 2917 МБ/люд. У той же час найбільш активні користувачі сервісу Snapchat знаходяться у «жовтій» Волинській області з показником 46 МБ/люд – і тут за рік нічого не змінилося.

Vodafone також виділив населені пункти з найбільш активними користувачами цих же сервісів:

Фіолетовий (Viber) – Чугинка, Луганська обл., 1163 МБ/люд;

Зелений (WhatsApp) – Кам’яне, Запорізька обл., 1287 МБ/люд;

Блакитний (Telegram) – Радісний Сад, Миколаївська обл., 5256 МБ/люд;

Вишневий (Instagram) – Дроздинь, Рівненська обл., 12028 МБ/люд;

Синій (Facebook) – Юрківка, Вінницька обл., 4035 МБ/люд;

Червоний (YouTube) – Щигліївка, Житомирська обл., 13236 МБ/люд;

Чорний (TikTok) – Зубринка, Житомирська обл., 5608 МБ/люд;

Рожевий (Likee) – Королево, Закарпатська обл., 3021 МБ/люд;

Жовтий (Snapchat) – Седлище, Волинська обл., 398 МБ/люд.

Рейтинг складений за результатами оцінки середнього обсягу трафіку сервісу на кожного користувача, який мешкає в даному регіоні. Щоб максимально знизити похибку, фахівці компанії виключили населені пункти з незначною кількістю користувачів кожної соцмережі або месенджера.

Джерело: Vodafone Україна