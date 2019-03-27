Vodafone Украина открыл собственную IT-компанию IT SmartFlex, которая будет разрабатывать решения для материнской компании и других digital-провайдеров

Украинский мобильный оператор Vodafone Украина открыл собственную IT-компанию «IT SmartFlex» («IT Смартфлекс»), которая будет специализироваться как на разработке готовых решений для материнской компании, так и для рынка услуг digital-провайдеров.

В январе текущего года ее возглавил Александр Денисюк, который ранее он возглавлял департамент разработки в lifecell. Непосредственно за R&D-направление будет отвечать Игорь Шкурко, который в свое время 10 лет проработал в компании «Астелит». Как выяснил ресурс LIGA.net, команда компании расположилась в коворкинге «Перемога Space». Кроме ее там находятся еще три скрам-команды Vodafone Ukraine.

На данный момент в команде IT SmartFlex есть два основных направления — R&D и интеграция, которые покрывают разработку решений и их внедрение. До конца года Денисюк хочет создать команду из сотни IT-специалистов. При этом в компании допускают, что потенциально могут развиваться еще быстрее и динамичнее. Уставной капитал новой компании составляет 10 млн грн, причем это далеко не весь денежный ресурс, который материнская компания готова выделить на ІТ СмартФлекс.

Заказчиком разработки продуктов сейчас является исключительно Vodafone Украина. Изначальная идея заключалась в том, чтобы создать центр компетенции и развивать внутреннюю экспертизу, разрабатывать и внедрять кастомизированные решения, новые IT-продукты. Такой шаг поможет быстрее выйти на рынок со своими предложениями. Внутри компании такому центру компетенции уже было бы тесно существовать, так как запрос на разработку огромный — big data, IoT, cloud, многоканальные системы общения с клиентами и прочие решения.

Игорь Шкурко обещает, что IT SmartFlex будет отличаться от других IT-компаний быстрым продакшеном. При этом будет высокий уровень понимания ошибок, так как решения будут внедряться уже в работающие компании. А только в группе Vodafone обслуживается 0,5 млрд абонентов. Ошибку могут увидеть чересчур много людей, но и можно будет проще оценить через клиентский опыт, насколько хорошо и быстро идея находит отклик на практике, подчеркивает он.

Новая компания уже ищет как front-end, так и back-end разработчиков. Для front-end — со знаниями Angular, HTML, CSS. Back-end — в основном Java-разработка и плюс Oracle и прочие database-решения. Также набирают тестировщиков, в первую очередь, тестировщиков автоматизаторов. Представители компании признают, есть определенный дефицит специалистов хорошего уровня с подходящим продуктивным опытом. То есть, нужны не просто люди, которые «разработали что-то там для стартапа», а у которых есть опыт обслуживания решений для компаний с миллионами пользователей.

Интересно, что у Киевстар и lifecell нет собственных отдельных IT-компаний, хотя оба игрока занимаются разработкой необходимых им решений. В lifecell отметили, что пока подобная структура не планируется, так как в данный момент внутри компании сейчас разрабатываются решения, которые продаются другим компаниям в рамках группы компаний Turkcell и не только. В свою очередь глава EPAM Ukraine Юрий Антонюк отметил, что аналогичное направление разработки уже есть во многих крупных IT-компаниях в Украине.

Источник: Liga.net