Vodafone Україна виходить на ринок фіксованого зв’язку, АМКУ дозволив йому придбати телеком-оператора Vega Telecom





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна повідомив про плани щодо виходу на ринок фіксованого зв’язку. Компанія має намір придбати 99,99% акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ».

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет і послуги фіксованого телефонного зв’язку. ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» надає послуги фіксованого доступу до інтернету. ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» володіють частотним ресурсом у діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регіонах), а також у діапазоні 2,5-2,7 ГГц.

У разі закриття угоди, Vodafone Україна планує продовжувати здійснювати ті ж види господарської діяльності, які зараз здійснюють ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ». Метою покупки даних компаній для Vodafone Україна є подальший розвиток бізнесу у сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв’язку. Дана угода не призведе до монополізації чи будь-якого обмеження конкуренції на ринку, з огляду на те, що частки учасників угоди на задіяних ринках незначні, а ринок є високо конкурентним.

«Вихід на ринок фіксованого зв’язку стане для Vodafone одним із стратегічних пріоритетів у найближчі два роки, – коментує заяву Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна. – Ми плануємо надавати конвергентні послуги, оскільки споживачі хочуть отримувати усі послуги – мобільний зв’язок, мобільний і домашній інтернет, телебачення «з одних рук» з гарантованою якістю і зручним сервісом Vodafone, до якого вже звикли наші клієнти».

Cьогодні, 19 серпня 2021 року, Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив, що дозволив ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone) придбати контрольний пакет акцій ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (Vega Telecom).

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ПрАТ «ВФ Україна» є операторами телекомунікацій, діяльність яких перетинається на ринках: послуг фіксованого телефонного зв’язку; послуг доступу до мережі Інтернет; послуг доступу до контенту інтерактивного телебачення; послуг термінації голосового трафіку на власній фіксованій мережі; послуг передачі трафіку у мережі Інтернет іншим операторам телекомунікацій.

Сукупні частки учасників концентрації на задіяних регіональних ринках не перевищують 11 %. На усіх задіяних у концентрації товарних ринках, окрім ринку послуг термінації голосового трафіку, існує велика кількість суб’єктів господарювання, що є конкурентами учасників концентрації та пропонують споживачам аналогічні послуги.

Продавцем у рамках запланованої концентрації є Група SCM, до складу якої також входить ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Разом з цим, відносини контролю між ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» після здійснення концентрації буде припинено. Під час ухвалення рішення Комітет також дослідив питання наявного радіочастотного ресурсу у ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та можливості подальшого користування ним ПрАТ «ВФ Україна».

Було встановлено, що після завершення концентрації ПрАТ «ВФ Україна» не зможе автоматично об’єднати свої частоти з частотами ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та використовувати їх, зокрема, для впровадження технології LTE/4G. Адже використання частот ПрАТ «Фарлеп-Інвест» для впровадження технології LTE/4G вимагає переоформлення відповідних радіочастотних ліцензій, значних капіталовкладень та будівництва нової радіомережі.

Також АМКУ було враховано, що здійснення концентрації сприятиме розвитку конвергентних телекомунікаційних послуг, покращенню якості послуг, що вже надаються, збільшенню покриття відповідної радіомережі та швидкості передачі даних.

З огляду на зазначене Комітет вирішив, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження на товарних ринках України, тому відповідний дозвіл було надано.

Джерело: Vodafone Україна, АМКУ