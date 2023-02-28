Volvo Cars откроет в Кракове новый Tech Hub по разработке ПО для электромобилей

Компания Volvo Cars сообщила об открытии нового технологического хаба по разработке программного обеспечения в Кракове. Это сделано с целью реализовать свою стратегию по полному переходу на электрическую тягу в автомобилях компании до 2030 года.

В новом Tech Hub будут разрабатываться ключевые функции полностью электрических автомобилей Volvo – от технологий безопасности до алгоритмов помощи водителю. Разработка ПО для автономного вождения – одна из основных задач компании. Другие инженерные цели – разработка подключенных функций следующего поколения или поддержка всех разработок компании через анализ данных.

Ожидается, что технологический хаб начнет работу уже к концу 2023 года, предоставив до 120 рабочих мест. К 2025 году Volvo Cars стремится трудоустроить от 500 до 600 человек в Кракове, дополняя основные инженерные центры по всему миру.

В настоящее время Volvo Cars имеет сеть инновационных центров, расположенных во всем мире, в частности, в Швеции, Индии, Китае. Каждый центр имеет свою сферу деятельности, однако все объединены единственной целью. Сейчас компания начинает поиск высококвалифицированных инженеров по встроенному программному обеспечению. Также востребованными являются системные архитекторы и тестировщики.

Volvo представляет свой будущий электромобиль следующим образом: это полностью электрический автомобиль, работающий на инновационных процессорах с собственным программным обеспечением. Автомобиль продается онлайн и постепенно усовершенствуется благодаря регулярным беспроводным обновлениям.