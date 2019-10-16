Volvo представил новый план по сокращению выбросов CO2 и анонсировал новую линейку Recharge для электромобилей и гибридов





Сегодня шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о запуске нового плана по сокращению выбросов углерода на 40% на каждый автомобиль в период 2018-2025 годов. Это первый шаг компании на пути к климатически нейтральному производству до 2040 года.

Данный план содержит конкретные действия, соответствующие принципам Парижского соглашения 2015 года по уменьшению выбросов диоксида углерода. Цель соглашения – остановить рост глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с показателем, характерным для периода до массового промышленного производства.

Цели, которых компания планирует достичь к 2040 году, выходят за рамки решения проблемы выхлопных газов путем лишь электрификации. В частности, Volvo Cars планирует уменьшать выбросы углерода, работая с собственной производственной инфраструктурой, логистической системой, а также путем переработки и повторного использования материалов.

«Мы трансформируем нашу компанию путем конкретных действий, а не символических обещаний. Поэтому в Volvo Cars мы работаем с тем, что можем контролировать – а это и наша деятельность, и выбросы CO 2 от наших автомобилей. Также направляем действия на тех, на кого можем повлиять: мы призываем наших поставщиков и энергетический сектор присоединиться к движению, целью которого является климатически нейтральное будущее» — отметил президент и генеральный директор Volvo Car Group Хакан Самуэльсон.

С целью сокращения выбросов CO 2 на 40% для каждого автомобиля до 2025 года, компания распределила необходимые действия между различными частями производства. Предварительно объявленная цель по достижению 50% показателя глобальных продаж полностью электрических автомобилей к 2025 году позволит на 50% сократить выбросы CO2 от автомобилей Volvo в период 2018-2025 годов.

Краткосрочные амбиции компании включают сокращение выбросов CO 2 на 25%, связанных с глобальной системой снабжения, а также увеличение на 25% доли использования переработанного пластика в новых автомобилях и на 25% снижения выбросов углерода, образующихся в результате деятельности компании, включая производство и логистику.

В свое время компания Volvo Cars стала первым автопроизводителем, который решил постепенно отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу полностью электрических автомобилей. С этого года каждый новый автомобиль Volvo будет электрифицирован, а сегодня компания запускает свой первый полностью электрический автомобиль – Volvo XC40 Recharge. Начиная с него, Volvo Cars будет указывать уровень выбросов углерода в атмосферу для каждой новой модели.

Отметим, что XC40 Recharge – это первый автомобиль компании Volvo Cars в новой линейке Recharge. Название «Recharge» получат все автомобили Volvo с полностью электрической и plug-in гибридной силовой установкой. В планах компании Volvo Cars – увеличение объемов продаж за счет полностью электрических и гибридных автомобилей и поощрение водителей максимально использовать режим Pure в автомобилях с технологией plug-in гибридов.

Источник: Volvo