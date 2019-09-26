Volvo представит серийный электрокроссовер Volvo XC40 16 октября 2019 года, а пока разработчики продемонстрировали его платформу

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Ровно два года назад компания Volvo представила компактный кроссовер Volvo XC40 и уже тогда было известно, что вслед за ДВС и гибридной версией последует и «батарейный» электромобиль с тем же обозначением. Сегодня компания официально объявила дату премьеры и рассказала о некоторых деталях новинки.

Итак, полностью электрический Volvo XC40 будет представлен 16 октября 2019 года, при этом его создатели заявили, что он будет одним из самых безопасных автомобилей, когда-либо созданных брендом.

В частности, инженеры компании заново спроектировали и укрепили переднюю часть автомобиля, чтобы компенсировать отсутствие массивного ДВС, который выступал своеобразным буфером при фронтальных ударах. Кузов нового XC40 был усилен не только спереди, но и сзади. Электрический двигатель интегрирован в конструкцию кузова для лучшего распределения силы удара при столкновении и снижения нагрузки на людей внутри автомобиля.

Для безопасности пассажиров и сохранения аккумулятора в случае столкновения, Volvo Cars разработала специальный каркас из прессованного алюминия, который создает поглощающую зону безопасности вокруг батареи. Вдобавок размещение аккумулятора в полу автомобиля позволяет снизить центр тяжести, что улучшает защиту от опрокидывания.

Ко всему прочему электрокроссовер Volvo XC40 будет оснащен технологией активной безопасности Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) на основе наработок Zenuity, совместного предприятия Volvo Cars и Veoneer. Система состоит из набора радаров, камер и ультразвуковых датчиков, при этом благодаря масштабируемости она может быть легка доработана в будущем для обеспечения более высоких уровней автономного вождения.

Внешне электрический Volvo XC40 практически не будет отличаться от своего ДВС-предшественника, небольшие изменения внесут только для того, чтобы подчеркнуть принадлежность к электромобилям.

Источник: Volvo