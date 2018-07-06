Volvo запускает бренд M для интеллектуального сервиса проката автомобилей

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Компания Volvo запустила новый бренд в рамках своей структуры, который получил лаконичное название M. В рамках этого бренда компания хочет удовлетворить нужды потребителей, которые постепенно переосмысливают традиционное владение автомобилем.

Пока что Volvo не спешит делиться подробностями работы нового подразделения. Судя по описанию, потребителям будет предложен новый сервис проката автомобилей с интуитивным приложением, созданный на основе собственной технологии обучения. Она будет учитывать специфические потребности, привычки и предпочтения пользователя, а не просто будет говорить, где можно взять автомобиль. Судя по всему, речь идёт об интеллектуальном и персонализированном сервсе проката автомобилей.

Подразделение M создаётся на основе сервиса проката автомобилей Volvo Sunfleet. Как ожидается, трансформация Sunfleet в M произойдёт в 2019 году. Более подробные сведения о работе нового бренда будут представлены ближе к концу года.

Источник: Engadget