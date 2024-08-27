Новости Украина 27.08.2024 в 13:33 comment views icon

«Воюй или работай» по Шмыгалю: бой зарплате в конвертах и возвращение украинцев из-за границы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Воюй или работай» по Шмыгалю: бой зарплате в конвертах и возвращение украинцев из-за границы

На форуме «Украина 2024. Независимость» Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал ряд мер по детенизации экономики, которую будут внедрять по принципу «воюй или работай».

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По словам Шмыгаля (через sud.ua), за время полномасштабной войны Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест — сейчас их 8 млн, тогда как для поддержки армии надо не менее 10 млн. Премьер подчеркнул, что представители многих профессий сейчас работают в тени и получают зарплаты в конвертах, не платя критически необходимые налоги.

«В первую очередь, это увеличение внутренних заимствований, наш рынок готов к этому. Финансовые институции, банки, НБУ. Мы видим здесь потенциал до конца этого года. Второе это увеличение ставки налога на прибыль для банков. Третье это расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора.

И четвертое, это принцип «воюй или работай», который предусматривает введение ряда мер, которые виведут из тени рынок труда. Это важно для повышения средних зарплат и наполнения нашего бюджета. Это четыре шага, над которыми мы работаем», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что очень важно разработать методику, которая позволит вернуть украинцев из-за рубежа — чтобы они работали и платили налоги именно в Украине.

В этом году Украина нуждается в дополнительных 500 млрд гривен на военные нужды, которые планируют получить благодаря внутренним заимствованиям, а также повышению налогов для определенных категорий. Согласно доработанному законопроекту о повышении налогов (деталями поделился нардеп Ярослав Железняк), предусмотрено:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
  • установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной заработной платы;
  • установление военного сбора в размере 1% для III группы единого налога;
  • установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (здесь измененная редакция);
  • установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;
  • повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Гетманцев позже подчеркнул, что НДС, согласно тексту законопроекта, не повышается, также исключены военный сбор на предметы роскоши и 1% налога с оборота.

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