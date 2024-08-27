«Воюй или работай» по Шмыгалю: бой зарплате в конвертах и возвращение украинцев из-за границы

На форуме «Украина 2024. Независимость» Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал ряд мер по детенизации экономики, которую будут внедрять по принципу «воюй или работай».

По словам Шмыгаля (через sud.ua), за время полномасштабной войны Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест — сейчас их 8 млн, тогда как для поддержки армии надо не менее 10 млн. Премьер подчеркнул, что представители многих профессий сейчас работают в тени и получают зарплаты в конвертах, не платя критически необходимые налоги.

«В первую очередь, это увеличение внутренних заимствований, наш рынок готов к этому. Финансовые институции, банки, НБУ. Мы видим здесь потенциал до конца этого года. Второе — это увеличение ставки налога на прибыль для банков. Третье — это расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора. И четвертое, это принцип «воюй или работай», который предусматривает введение ряда мер, которые виведут из тени рынок труда. Это важно для повышения средних зарплат и наполнения нашего бюджета. Это четыре шага, над которыми мы работаем», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что очень важно разработать методику, которая позволит вернуть украинцев из-за рубежа — чтобы они работали и платили налоги именно в Украине.

В этом году Украина нуждается в дополнительных 500 млрд гривен на военные нужды, которые планируют получить благодаря внутренним заимствованиям, а также повышению налогов для определенных категорий. Согласно доработанному законопроекту о повышении налогов (деталями поделился нардеп Ярослав Железняк), предусмотрено:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной заработной платы;

установление военного сбора в размере 1% для III группы единого налога;

установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (здесь измененная редакция);

установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Гетманцев позже подчеркнул, что НДС, согласно тексту законопроекта, не повышается, также исключены военный сбор на предметы роскоши и 1% налога с оборота.