Впервые с 1994 года Pink Floyd выпустил сингл — с Андреем Хлывнюком из «Бумбокс». Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь Украине

Легендарная британская группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустила новую песню. Трек называется Hey Hey Rise Up («Эй, эй, вставай») и был записан в минувшее воскресенье (30 марта). Трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хлывнюка (группа «Бумбокс»), взятый из клипа, который он опубликовал в Instagram. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

«Сегодня в полночь Pink Floyd выпустит «Hey Hey Rise Up» в поддержку народа Украины. В этой песне Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон присоединились к давнему басисту Pink Floyd Гаю Пратту и Нитину Суони в качестве клавишника. И все они аккомпанируют необычному вокалу Андрея Хлывнюка из украинской группы «Бумбокс». Все вырученные средства пойдут в украинскую гуманитарную помощь», — гласит описание рок-группы.

Это песня «Ой у лузі червона калина», которую Хлывнюк записал в Киеве и выложил на своей странице 27 февраля.