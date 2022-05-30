Впервые секвенирован геном жителя Помпеев, погибшего во время извержения Везувия в 79 году н.э.

Успешно секвенирован геном жителя Помпеев (Италия), погибшего после извержения вулкана Везувий в 79 г. н.э. Тогда потоки лавы полностью уничтожили город. До этого были секвенированы только короткие участки митохондриальной ДНК людей и животных. Об этом сказано в исследовании Scientific Reports.

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Габриэле Скоррано и его коллеги исследовали останки двух человек, найденных в Доме ремесленника в Помпеях, и извлекли их ДНК. Форма, структура и длина скелетов указывали на то, что один набор останков принадлежал мужчине, которому на момент смерти было от 35 до 40 лет, а другой — женщине старше 50 лет. Однако секвенировать весь геном целиком смогли только из останков мужчины.

Сравнение этой ДНК с ДНК, полученной от 1030 других древних и 471 современного человека из Западной Евразии, показало, что мужчины Помпей походили внешне на жителей центральной Италии и других людей итальянцев эпохи римской империи. Однако также выявили группы генов, которые обычно встречаются у жителей Сардинии. Это говорит о том, что в это время на итальянском полуострове мог быть высокий уровень генетического разнообразия.

Дополнительные анализы скелета и ДНК мужчины выявили повреждения в одном из позвонков и последовательности ДНК, которые обычно встречаются у группы бактерий Mycobacterium, к которой относятся и бактерии Mycobacterium tuberculosis, вызывающие туберкулез.

Авторы предполагают, что успешно восстановить древнюю ДНК из останков мужчины удалось, поскольку во время извержения высвободились пирокластические материалы, оградившие ДНК от разрушающих факторов окружающей среды.

