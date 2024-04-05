Впервые за 9 месяцев: предложений для Manual QA без опыта больше, чем для маркетологов

Впервые за последние 9 месяцев предложений Manual QA без опыта поступило больше, чем маркетологам.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Djinni Index кандидатов без опыта в марте вырос не только потому, что они отправили меньше откликов (на 23%), но и потому что рекрутеры отправили им больше предложений (на 6%)

Правда, доля предложений таким кандидатам все еще наименьшая, менее 8%.

Справка.

Djinni index считается как количество полученных кандидатами предложений разделенные на количество присланных откликов на вакансий.

На скриншоте — топ 15 категорий, в которых пришло больше всего предложений кандидатам с опытом менее 1 года.

Напомним, недавно мы разбиралисьчто происходило на IT-рынке в марте.

Курс Job Interview Crash Course від Enlgish4IT. Отримайте 6 шаблонів відповідей на співбесіді, які ви зможете використовувати для структурування своїх відповідей. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Приєднатися

В марте 2024 года на украинском рынке труда произошли довольно нетипичные изменения: впервые с ноября 2023 года было опубликовано более 100 вакансий. Но конкуренция при этом упала.

В марте,согласно статистике Djinni, зафиксировано наибольшее количество наймов — 824. Это на 44 больше, чем в феврале и аж на сотню больше, чем в январе.

Распределение по специальностям почти не изменилось: