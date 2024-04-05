Впервые за 9 месяцев: предложений для Manual QA без опыта больше, чем для маркетологов

Впервые за последние 9 месяцев предложений Manual QA без опыта поступило больше, чем маркетологам.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
- Djinni Index кандидатов без опыта в марте вырос не только потому, что они отправили меньше откликов (на 23%), но и потому что рекрутеры отправили им больше предложений (на 6%)
- Правда, доля предложений таким кандидатам все еще наименьшая, менее 8%.
Справка.
Djinni index считается как количество полученных кандидатами предложений разделенные на количество присланных откликов на вакансий.
На скриншоте — топ 15 категорий, в которых пришло больше всего предложений кандидатам с опытом менее 1 года.
Напомним, недавно мы разбиралисьчто происходило на IT-рынке в марте.
В марте 2024 года на украинском рынке труда произошли довольно нетипичные изменения: впервые с ноября 2023 года было опубликовано более 100 вакансий. Но конкуренция при этом упала.
В марте,согласно статистике Djinni, зафиксировано наибольшее количество наймов — 824. Это на 44 больше, чем в феврале и аж на сотню больше, чем в январе.
Распределение по специальностям почти не изменилось:
- 41% — это наймы разработчиков;
- 36% — другие специалисты (их доля уменьшилась);
- почти 23% — нетехнические специалисты (было 20%).