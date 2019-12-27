VR-перчатка Teslasuit Glove позволяет чувствовать виртуальные объекты и способна отслеживать пульс





Компания Teslasuit, известная своим костюмом с тактильной обратной связью, создала перчатку, которая позволяет пользователям чувствовать виртуальные текстуры и также способна собирать биометрические данные. Устройство называется просто Teslasuit Glove, и оно будет впервые представлено на выставке CES 2020 в январе. К фактическим поставкам коммерческого продукта планируется приступить ко второй половине 2020 года.

Перчатки Teslasuit Glove предназначены для обучения, медицинской реабилитации и другого профессионального применения. Устройство сочетает в себе несколько различных технологий для одновременного создания впечатления от прикосновения и удержания объектов, захвата движения рук пользователя и регистрации пульса и другой биометрической информации. Перчатки также могут быть объединены с костюмом Teslasuit через беспроводное соединениео Wi-Fi, чтобы обеспечить захват движения практически всего тела или же тактильную обратную связь для виртуальной реальности.

Teslasuit Glove обеспечивают возможность создания тактильной обратной связи благодаря массивам из 9 электродов на каждом пальце. Они создают ощущение прикосновения к несуществующей поверхности, а пластиковый экзоскелет создает сопротивление и вибрацию для имитации взаимодействия с твердыми объектами. Кроме того, перчатки фиксируют движения запястья и пальцев пользователя. И они включают пульсометр, который собирает информацию о частоте сердечных сокращений пользователя. Она может помочь косвенно измерить уровень стресса и другие физические реакции на переживания.

Источник: The Verge