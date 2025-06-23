Время имеет три измерения — физики бросают вызов Стандартной модели

Физик из Университета Аляски в Фербенксе (США) Гюнтер Клетечка предложил новую теорию, согласно которой, время, на самом деле, имеет три измерения, а не одно.

Клетечка отмечает, что именно время является реальной тканью Вселенной, а пространство возникает как вторичный эффект проявления всех измерений времени. Его теория бросает вызов привычной модели, которая предполагает, что Вселенная состоит из трех измерений пространства и одного измерения времени.

Теория Клетечки предполагает, что время не является одним линейным потоком, текущим только вперед, а представляет собой структуру с тремя независимыми измерениями. Пространство в этой теории больше не представляется как фундаментальное. Физик подчеркивает, что пространство больше похоже на следствие того, как время ведет себя в разных масштабах и ориентациях.

Клетечка начал с предположения, что если пространство имеет три измерения, то и время, возможно, тоже. Он создал математическую модель, в которой частицы и силы взаимодействуют в трехмерной структуре времени. Ученый подчеркнул, что когда его модель применяется к фундаментальным частицам, она может воспроизводить некоторые из известных их свойств, в частности, массы.

Стандартная модель физики элементарных частиц включает в себя информацию об электронах, мюонах и кварках, однако четко не объясняет, почему эти частицы имеют именно такие массы. Модель, предложенная Клетечкой, генерирует значения, которые близки к массам этих частиц.

«Трехмерная структура времени является значительным прогрессом в фундаментальной физике, обеспечивая единое описание природы и делая проверенные предсказания. Ее математическая согласованность и объяснительная сила в сочетании с конкретными экспериментальными признаками, охватывающими множество масштабов и явлений, позволяют предположить, что она заслуживает рассмотрения в качестве кандидата на роль теории квантовой гравитации и объединения», — подчеркивает Клетечка.

Хотя некоторые физики ранее предлагали теории с дополнительными измерениями времени, однако они содержали серьезные логические противоречия, в частности, появление следствия еще до возникновения причины. Теория Клетечки решает эти проблемы и предлагает математический аппарат, сохраняющий течение времени упорядоченным во всех трех измерениях. В его модели события по-прежнему разворачиваются последовательно, даже в более сложных временных рамках.

«Ранние предложения о трехмерном времени были в основном математическими конструкциями без этих конкретных экспериментальных связей», — добавляет физик.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Результаты исследования опубликованы в журнале Reports in Advances of Physical Sciences

Источник: Interesting Engineering