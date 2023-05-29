ВРУ проголосовала за законопроект №8401 — он отменяет военные льготы для ФОП, возвращает налоговые проверки и штрафы

Народные избранники поддержали за основу правительственный законопроект №8401 об отмене льгот украинскому малому бизнесу во время войны. За документ в первом чтении проголосовали 227 нардепов – из фракций «Слуга народу», «Платформа за життя та майбутнє», «Голос», «Відновлення України», «Партія «За майбутнє», «Довіра» и 8 внефракционных.

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Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ввели льготы для малого бизнеса. Например, ФОПам на 1-й и 2-й группе разрешили не платить единый налог, для ФОПов 3-й группы ввели льготную ставку единого налога 2% вместо 5%. Также можно было не платить единый социальный взнос. Стандартные платежи оставались добровольными. Кроме того, упразднялись налоговые проверки и требование использовать РРО. Все эти (и некоторые другие) льготы должны были работать до отмены военного положения. Однако не так сложилось, как думалось.

Чиновники решили не ждать окончания войны и отмены военного положения и предложили отменить льготы для ФОП уже с 1 июля этого года. Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике под председательством Гетманцева поддержал эту инициативу. Недавно он заявил, что бизнес адаптируется к условиям войны. А сегодня в первом чтении возвращения к довоенным правилам ведения бизнеса поддержали и 227 народных депутатов.

Фактически законопроект № 8401 вносит следующие изменения:

Отменяется льготная ставка 2% единого налога;

Упраздняются льготы по уплате единого налога для 1-й и 2-й группы плательщиков единого налога;

Возвращаются РРО и штрафные санкции нарушение работы с ними;

Возобновляются налоговые документальные проверки и штрафы.

Как оправдываются депутаты и чиновники, принятие законопроекта №8401 является одним из условий программы с МВФ.