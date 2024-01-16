ВРУ приняла закон о Едином реестре военнообязанных. Он привязан к реестру избирателей

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла закон о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Как заявил Ярослав Железняк, «после долгих и сложных дискуссий и провала многих правок» нардепы все же поддержали законопроект №10062. Он получил 249 голосов.

Законопроект №10062 вносит изменения в некоторые Законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Документ регламентирует создание Единого реестра мобилизованных, привязанного к Единому реестру избирателей. В Министерстве обороны говорят, что этот законопроект «критически важен для обороноспособности Украины». Его реализация будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в цифровой формат. Также документ вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата). В то же время, законопроект предоставляет Министерству обороны Украины право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Это позволит усилить киберзащиту данных.

В то же время Ирина Геращенко указывает, что в раздел о Едином реестре мобилизованных во второе чтение были внесены «наиболее одиозные поправки». По ее словам, законопроект предусматривает обработку собранных личных данных.

«Ко второму чтению, к сожалению, законопроект значительно ухудшили поправки, касающиеся чрезмерного вмешательства в частную жизнь военнообязанных», ─ пишет Геращенко.

Ирина Геращенко указывает, что депутаты не поддержали поправки о внесении в реестр должников, административных правонарушениях и получении подозрения до приговора суда и другие «антиконституционные нормы». В то же время этот документ «по сути является частью мобилизации».

Вместе с тем законопроект №10062 облегчает получение статуса УБД военными. Пока этот процесс слишком бюрократизирован и требует сбора большого количества документов.

«Законопроект это упрощает», – указывает Геращенко.

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Как ожидается, предоставлять статус УБД можно будет онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.