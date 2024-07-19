Вторая жизнь для компакт-дисков — Fiio выпустила портативный проигрыватель DM13 за $179

Во времена широкого распространения стриминговых сервисов мало кто покупает музыку на физических носителях или устройства для воспроизведения музыки с таких носителей. Однако это не остановило китайского производителя аудиотехники Fiio от выпуска портативного проигрывателя компакт-дисков DM13. Это устройство имеет современные функции и обновления, которых никогда не было в Sony Discman.

Например, DM13 позволяет передавать звук на беспроводные наушники через соединение Bluetooth с поддержкой кодеков AptX, AptX HD, AptX Low Latency и SBC. Проигрыватель также имеет стандартный 3,5 мм разъем для наушников и 4,4 мм балансное соединение для наушников.

Встроенная батарея обеспечивает около 8 часов воспроизведения музыки в дороге. Новинку также можно интегрировать в домашнюю стереосистему, подключив ее к постоянному источнику питания. Сообщается о наличии аналоговых, SPDIF и USB разъемов.

В дороге можно активировать электронную защиту от сотрясений, чтобы буферизировать музыку и предотвратить ее пропуски. При этом DM13 не ограничивается только воспроизведением музыкальных компакт-дисков. Он также совместим с аудиофайлами MP3, FLAC, WAV, AAC и WMA, записанными на CD-R.

CD-проигрыватель Fiio DM13 поступит в продажу в сентябре по цене $179. Сначала он будет доступен только в серебристом цвете, но позже будут представлены четыре дополнительных цвета: красный, синий, черный и титановый.

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Источник: The Verge