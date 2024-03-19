Второй трейлер фильма «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» — много сюжета

Появился насыщенный сюжетными деталями второй трейлер фильма «Фуриоза: Безумный Макс. Сага», который изображает конфликт между Фуриозой в исполнении Ани Тейлор-Джой и Дементусом (Крис Хемсворт).

От черно-белой сцены, когда маленькая Фуриоза хватает яблоко, которое окрашивает все вокруг, до того, как она бреет голову, чтобы быть похожей на старшую версию себя, в исполнении Шарлиз Терон, трейлер показывает историю главной героини.

Детство заканчивается, когда Дементус и его Байкерская Орда врываются в поселение. Теперь она сделает все возможное для его уничтожения и будет бороться, чтобы вернуться домой.

«Когда мир пришел в упадок, юную Фуриозу похищают из Зеленого Места Многих Матерей и отдают в руки большой Байкерской Орды во главе с Дементусом. Пробираясь вместе по Пустоши, они наталкиваются на Цитадель Несмертельного Джо. Пока два тирана воюют за господство, Фуриозу ждет много испытаний в попытке найти путь домой».

Приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года выйдет в кинотеатрах Украины 23 мая.

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Источник: IGN

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