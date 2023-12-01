«‎Фуриоса» — украинский трейлер приквела «‎Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом

«‎Фуриоса» выйдет в мае 2024 года, раскрывая историю происхождения культового персонажа Шарлиз Терон.

Постапокалиптическая эпопея Джорджа Миллера расскажет историю происхождения женщины-воительницы Фуриосы в исполнении Ани Тейлор-Джой («Ход королевы», «Меню»). Крис Хемсворт (франшизы «Мстители», «Тор») сыграет главного злодея Дементуса, также к актерскому составу присоединились Том Берк, Дэниел Уэббер и актеры из «Дороги ярости» Натан Джонс в роли Риктуса Эректуса и Ангус Сэмпсон в роли Механика.

«Когда мир пришел в упадок, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель Многих Матерей и отдают в руки великой Байкерской Орды во главе с Дементусом. Пробираясь вместе Пустошью, они наталкиваются на Цитадель Несмертного Джо. Пока два тирана воюют за господство, Фуриосу ожидают много испытаний в попытке отыскать путь домой», — пишут в официальном синопсисе.

78-летний Миллер, для которого это уже пятый фильм во франшизе, писал сценарий «Фуриосы» вместе с Ником Латурисом.

Первый фильм серии с Мэлом Гибсоном в главной роли вышел в 1979 году. После двух продолжений, выпущенных в 1981 и 1985 годах, роль «сумасшедшего» Макса Рокатански в «Дороге ярости» 2015-го взял на себя Том Харди. Последняя работа, в которой также сыграли Николас Холт и Шарлиз Терон (Фуриоса), собрала $400 млн в прокате и получила 10 номинаций на премию «Оскар», а также победу за лучший монтаж фильма, монтаж звука, микширование звука, постановочный дизайн, макияж, прически и дизайн костюмов.

В украинских кинотеатрах «‎Фуриоса» стартует 23 мая 2024 года.

Официальный украинский трейлер

Трейлер (оригинал)

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