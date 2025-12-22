Винс Зампелла, создатель Call of Duty и руководитель Battlefield, погиб в автокатастрофе

Винс Зампелла, наиболее известный как соавтор франшизы Call of Duty и соучредитель Respawn Entertainment, погиб в возрасте 55 лет в автокатастрофе вблизи Лос-Анджелеса.

Как сообщает NBC, об аварии с участием одного автомобиля к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль сообщили 21 декабря, примерно в 12:45 местного времени. Автомобиль с двумя людьми, двигавшийся на юг, съехал с дороги и врезался в бетонный барьер. Пассажир вылетел, а водитель оказался в огненной ловушке в результате пожара. Водитель погиб на месте происшествия, а пассажир скончался в больнице.

Зампеллу считают невероятно талантливым разработчиком игр, который изменил индустрию благодаря Call of Duty, франшизе, которую он создал вместе с Джейсоном Уэстом в 2003 году в Infinity Ward. Зампелла оказался в центре громкого судебного иска против Activision, в котором утверждалось, что издатель задолжал Зампелле и команде Infinity Ward миллионы долларов неуплаченных роялти за Call of Duty.

Зампелла и Вест забрали значительную часть команды Infinity Ward с собой в EA, где они стали соучредителями Respawn Entertainment. Последняя создала Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor. Успех Respawn под руководством Зампеллы привел к его продвижению внутри EA, где на должности генерального менеджера группы он руководил Battlefield — некоторые считают, что он спас серию.